Rifiuti: Gualtieri, grave crisi flotta, venerdì annunceremo piano uscita da emergenza

22 luglio 2021

- Sui rifiuti a Roma "abbiamo avuto una crisi grave scoppiata a maggio che è stata graduale, perché non abbiamo impianti e lo abbiamo sempre detto. A maggio è esploso il problema della flotta, c'era un sistema di manutenzione che ora è oggetto di una indagine. Ho chiesto scusa ai cittadini, so che la situazione è inaccettabile. Per accelerare il recupero ho deciso di nominare un nuovo direttore generale di Ama. Venerdì diremo ai cittadini le date del piano di Ama per uscire da questa emergenza in una conferenza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7. (Rer)