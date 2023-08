Concorrenza: Urso, algoritmo genera caro voli, lunedì decreto con stretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nel prossimo decreto legge “ci sarà la stretta” sul caro prezzi dei voli. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Tg2 Post. “Abbiamo potuto verificare - ha spiegato - che l'algoritmo che veniva realizzato crea una distorsione di mercato, perché non solo si adatta a secondo della richiesta, ma lascia liberi dei posti per un'asta finale per chi può. Questa è una distorsione di mercato che sarà censurata, resa impossibile da una norma che metteremo nel prossimo decreto legge” di lunedì.(Rin)