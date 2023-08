Usa: Michigan, accuse contro due repubblicani per interferenze elettorali nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Michigan hanno accusato formalmente due esponenti del Partito repubblicano, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, alle elezioni presidenziali del 2020. Il procuratore speciale D.J. Hilson, che dallo scorso anno sta coordinando le indagini sui conservatori che hanno cercato di farsi consegnare le macchine per il conteggio elettronico dei voti lamentando presunte frodi elettorali (mai dimostrate) ha affermato in una nota che “il processo è ancora in corso”, anticipando possibili nuove misure. Le ultime accuse sono state emesse nei confronti di Daire Rendon, ex deputata statale, e Matthew DePerno, giá candidato all’incarico di procuratore generale del Michigan. Queste riguardano esclusivamente il tentativo di sequestrare illegalmente le macchine per il conteggio elettronico dei voti, e sono separate rispetto a quelle annunciate il mese scorso dalla procuratrice generale democratica Dana Nessel, avanzate nei confronti di 16 repubblicani che si sono illegalmente presentati come grandi elettori nello Stato, sostenendo la candidatura di Donald Trump. (Was)