Caldo: Cgil Lazio, servono azioni concrete per tutelare salute e sicurezza lavoratori (2)

- "Oltre all'ordinanza - prosegue Protetti -, indispensabile per scongiurare il rischio per la salute dei lavoratori in presenza di possibili ulteriori picchi di calore durante il prosieguo della stagione estiva, abbiamo convenuto sulla necessità di aprire un confronto strutturato per affrontare la complessità delle conseguenze di questi eventi, sempre più frequenti, con azioni di concreta prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche nel Lazio. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni, sulla base delle nostre sollecitazioni, la Regione Lazio adotti provvedimenti concreti per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori", conclude. (Com)