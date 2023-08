Reddito cittadinanza: Battaglia (Pd Roma), Fd'I comunica con orgoglio scelta che penalizza fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campidoglio Fratelli d'Italia "preferisce un misero comunicato stampa per dichiarare l'orgoglio di una scelta politica che mette in pesante difficoltà le fasce più fragili della nostra città". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico, Erica Battaglia. "Potevano dircelo in Aula, discutendo la nostra proposta di mozione che impegna la Regione Lazio ad aiutare gli enti locali a dare risposte alla povertà con risorse straordinarie in vista dell'eliminazione del Reddito di cittadinanza ma Fratelli di Italia ha preferito un ben più misero comunicato stampa che non leggerà nessuno, fortuna loro, per dichiarare l'orgoglio di una scelta politica che mette in pesante difficoltà le fasce più fragili della nostra città", spiega Battaglia. "Sono orgogliosi di un governo che elimina il Reddito di cittadinanza: un primato imbarazzante per una forza politica che ha illuso migliaia di cittadini si una svolta, economica e occupazionale, che vedono solo loro", conclude. (Com)