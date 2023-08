Reddito cittadinanza: Ciaccheri (Sce), 8 mila persone senza sostegno in Municipio Roma VIII (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solamente nel Municipio VIII saranno circa 8 mila le persone che dovranno adeguarsi ai nuovi dispositivi del governo e più della metà di queste non potrà percepire nessun tipo di sostegno - prosegue Ciaccheri -. La bomba sociale che oggi è evidente era nota da tempo e si è fatto troppo poco fino a oggi per arginare le scelte ciniche del governo Meloni. L'unica priorità che hanno gli enti locali è non fare cadere in un cono d'ombra le migliaia e migliaia di cittadini e cittadine che rischiano di essere espulsi da qualsiasi forma di welfare. Per questo - conclude - nei Municipi dovremo immaginare nuovi strumenti per dare riconoscimento e organizzazione a chi oggi aspetta risposte sul proprio futuro, che siano registri o comitati territoriali per il reddito". (Com)