Usa: morta Sheila Oliver, la vice governatrice del New Jersey aveva 71 anni

- La vice governatrice del New Jersey, Sheila Oliver, è morta all’età di 71 anni, dopo essere stata ricoverata in ospedale ieri a seguito di una problematica di salute di cui non sono stati diffusi i dettagli. La notizia è stata confermata in una nota dal governatore democratico Phil Murphy. “Siamo tutti profondamente scossi dalla morte di Sheila: una cara amica e collega”, si legge nel documento. La donna è stata ricoverata ieri all’ospedale Cooperman Barnabas Medical Center a Livingston, come confermato dal suo ufficio. Al momento, Murphy si trova in vacanza in Italia con la famiglia e sarebbe dovuto tornare il 13 agosto, anche se potrebbe anticipare la data dopo gli ultimi sviluppi. La morte della vice governatrice è stata confermata anche dalla famiglia, che ha chiesto alla stampa di rispettare la privacy, sottolineando di non voler fornire ulteriori dettagli in merito alle cause della morte. (Was)