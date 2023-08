Libano: leader di Hezbollah Nasrallah, serve immediato cessate il fuoco nel campo di Ain Al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del partito sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha espresso costernazione per gli eventi in corso nel campo profughi palestinese di Ain Al Hilweh (al confine con città di Sidone nel sud del Libano), chiedendo la fine immediata dei combattimenti. L'appello è stato lanciato in un discorso trasmesso in diretta televisiva dalle emittenti locali. Nasrallah ha esortato "qualsiasi parte che sia in grado di influenzare la situazione ad intervenire e porre fine alle violenze". Il campo di Ain Al Hilwe è teatro da sabato scorso di scontri armati tra le fazioni islamiste – vicine al movimento Hamas, alleato di Hezbollah – e il movimento Fateh. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), 11 persone sono state uccise e altre 40 ferite dall'inizio degli scontri. La maggior parte dei residenti nei pressi del campo, principalmente libanesi, ha abbandonato l’area. Nel discorso in televisione Nasrallah ha anche colto l'occasione per congratularsi con le forze armate libanesi in occasione della Giornata dell'esercito festeggiata oggi. (segue) (Lib)