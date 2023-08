Polonia-Bielorussia: autorità di Varsavia accusano Minsk di violazione dello spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha deciso di aumentare il numero di militari al confine dopo aver accusato la Bielorussia di avere violato il suo spazio aereo. Il ministero degli Esteri polacco ha reso noto infatti che due elicotteri bielorussi sono penetrati oltre la linea di confine. "In relazione alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di due elicotteri bielorussi, il primo agosto 2023, l'incaricato d'affari dell'ambasciata bielorussa è stato immediatamente convocato presso il ministero degli Affari esteri della Polonia", precisa un comunicato. Il ministero degli Esteri di Varsavia ha espresso una "forte protesta" per l’accaduto. Varsavia ha dunque invitato la parte bielorussa a "spiegare immediatamente e nel dettaglio l'incidente". "La parte polacca ha sottolineato che l'incidente è visto come un altro elemento dell'escalation della tensione al confine polacco-bielorusso. La Polonia si aspetta che la Bielorussia si astenga da tali azioni", si legge ancora nella nota di Varsavia. (segue) (Vap)