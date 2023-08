Olimpiadi 2026: Meloni, saranno Olimpiadi delle donne e della sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi “sono un evento che coinvolge tutti i giocatori in campo, atleti allenatori organizzatori volontari istituzioni territori imprenditori, un evento che coinvolge l’Italia nel suo complesso. I giochi olimpici fanno parte della nostra memoria, e hanno plasmato la nostra identità. Siamo una nazione che con Milano Cortina 2026 arriva ad ospitare le Olimpiadi per la quarta volta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ai presidenti e Ad delle aziende qualificate italiane, a Villa Doria Pamphili. “Ci sono poche Nazioni che possono vantare un primato come questo. Le medaglie che ricordano le precedenti edizioni che l’Italia ha ospitato sono conservate nella sala del Consiglio dei ministri, a dimostrazione di come le Olimpiadi facciano parte della nostra identità e della nostra memoria collettiva. Ognuna delle precedenti edizioni delle Olimpiadi ha plasmato la nostra storia e la nostra identità, e Milano-Cortina ha il suo tratto di strada da lastricare in questo cammino. Perché sarà un'altra edizione dei Giochi piena di peculiarità". Infatti, ha aggiunto Meloni, "saranno le olimpiadi della specificità del territorio, con 22.000 km di estensione territoriale che ricordano che l'Italia è la nazione dei 1000 campanili, delle mille piccole grandi identità. E l'identità ha un valore in un tempo in cui tutto tende all'omologazione. Saranno le Olimpiadi delle donne, con la più ampia partecipazione femminile che si sia mai registrata. Saranno Olimpiadi particolarmente attente alle giovani generazioni, al tema dello sport, degli stili di vita. Saranno Olimpiadi dedicate alla sostenibilità, con il 93 per cento degli impianti già esistenti o temporanei".(Rin)