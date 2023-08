Olimpiadi 2026: Meloni, grande occasione, dimostriamo al mondo chi siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi “sono una grande occasione per dimostrare ancora una volta al mondo chi siamo, i giochi sono un modo per accendere i riflettori del mondo sull'Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ai presidenti e Ad delle aziende qualificate italiane, a Villa Doria Pamphili. ”Non devo ricordare cosa significa questo per il nostro sistema economico, per le nostre filiere produttive, per l'eccellenza dei nostri prodotti. del nostro sistema industriale. Non devo ricordare nemmeno – ha aggiunto Meloni – cosa significa economicamente ospitare le Olimpiadi. Come certificato da prestigiose università l'impatto sulla produzione è stimato in 8 miliardi, quattro miliardi e mezzo di prodotto interno lordo, 60 mila nuovi occupati indotto compreso. Una grande occasione per il nostro sistema e una grande occasione per dimostrare al mondo chi siamo. Ma io credo – ha evidenziato Meloni – che l'occasione più grande sia quella di dimostrare chi siamo a noi stessi, perché questa è una nazione che tende a dimenticare il suo potenziale”.(Rin)