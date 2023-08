Reddito cittadinanza: Gualtieri, pasticcio va risolto, a Roma 20 mila busseranno a servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul reddito di cittadinanza "è stato fatto un pasticcio e va corretto. Il Pd quando ha governato nel governo Conte 2, in cui io ero ministro dell'Economia, ha sostenuto il reddito di cittadinanza dicendo che andavano migliorate le politiche attive del lavoro". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7. "Questo pasticcio produrrà un ingorgo di burocrazia nei servizi sociali comunali. A Roma abbiamo 40 mila percettori, uno su due rientrerà in quella scure e si rivolgerà ai servizi sociali. Tra quei 20 mila almeno la metà perderanno il sostegno", ha aggiunto. (Rer)