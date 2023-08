Niger: aereo di rimpatrio connazionali atteso nella notte a Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo italiano che riporta connazionali dal Niger potrebbe rientrare a Roma non prima delle 5.30 del mattino del 2 agosto, in ragione delle procedure aeroportuali a Niamey. Lo riferisce la Farnesina. L’aereo è atteso a Ciampino, presso il 31 Stormo dell'Aeronautica militare. Secondo quanto si apprende, dei 91 italiani attualmente presenti in Niger, solo 40 hanno finora chiesto di essere rimpatriati. L'evacuazione sarà garantita dal contingente italiano, che contra 340 uomini ed è basato all'aeroporto di Niamey. (Res)