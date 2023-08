Caldo: Uil Lazio, stop lavoro in condizioni esposizione prolungata, aperto confronto in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietare il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole e per quelle attività lavorative per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno. Questa la richiesta avanzata nel corso dell'incontro - concluso poco fa - tra l'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni e le organizzazioni sindacali regionali Cgil, Cisl e Uil. "Per affrontare l'emergenza - spiega in una nota Uil Lazio - soprattutto nei settori dove manca la rappresentanza sindacale, abbiamo chiesto all'assessore Schiboni di condividere in tempi strettissimi con il presidente della Regione, Francesco Rocca, la richiesta di Cgil, Cisl e Uil del Lazio di un'ordinanza che, rilevate alte temperature, vieti il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole e per quelle attività lavorative per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno". (segue) (Com)