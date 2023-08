Caldo: Uil Lazio, stop lavoro in condizioni esposizione prolungata, aperto confronto in Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il confronto di oggi - prosegue la Uil Lazio - è scaturito da una richiesta unitaria inviata al presidente della Regione che ha convocato la riunione riconoscendo la fondatezza delle nostre preoccupazioni. Per garantire e tutelare i lavoratori esposti al caldo estremo di questi giorni, abbiamo condiviso di aprire un confronto strutturato che ci possa consentire di avere comportamenti e regole adeguate per affrontare la complessità delle conseguenze di questi eventi sempre più frequenti con azioni di concreta prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche nel Lazio. Monitoreremo la situazione con attenzione nei prossimi giorni - conclude - per accertarci che la Regione Lazio adotti provvedimenti concreti sulla base delle nostre richieste per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori più esposti a condizioni estreme di lavoro". (Com)