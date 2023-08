Roma: Michetelli (Pd), attendiamo risposte su Tribunale sorveglianza, fragili lasciati indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea capitolina e le audizioni di oggi dei vertici dell'avvocatura romana, dei sindacati dei lavoratori e della magistratura dell'esecuzione, abbiamo avuto la conferma che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, fondamentale per i percorsi rieducativi e le istanze de libertate delle persone condannate, versa ancora in grave carenza di organico e di risorse". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Pd, Cristina Michetelli. "Nonostante anche l'interrogazione presentata da alcuni deputati del Partito democratico sul punto, il ministro Nordio continua a non risolvere il problema - spiega -. Sappiamo che i luoghi di detenzione sono occupati per il 90 per cento da persone che si trovano sotto la soglia di povertà fissata dall'Istat e ormai abbiamo ben compreso come questo governo abbia in spregio i poveri". (segue) (Com)