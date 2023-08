Caldo: Cgil Lazio, servono azioni concrete per tutelare salute e sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprire un confronto strutturato con la Regione Lazio per affrontare la complessità delle conseguenze degli eventi climatici estremi sempre più frequenti con azioni di concreta prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche nel Lazio. Questa una delle richieste avanzate dalla Cgil di Roma e del Lazio nel corso dell'incontro, che si è concluso poco fa, tra l'assessore al Lavoro del Lazio, Giuseppe Schiboni, e Cgil, Cisl e Uil. Lo afferma in una nota Fabrizio Potetti, della segreteria della Cgil di Roma e del Lazio. "Così come abbiamo fatto insieme alla Fillea Cgil nel Tavolo convocato dal Prefetto il 27 luglio scorso abbiamo chiesto all'assessore Schiboni di condividere con il presidente della Regione, Francesco Rocca, la proposta di Cgil, Cisl e Uil del Lazio di emettere un'ordinanza che, rilevate alte temperature, vieti il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole per quelle attività lavorative svolte prevalentemente in ambiente esterno o in ambienti fortemente esposti al calore". (segue) (Com)