Pnrr: Gasparri (FI), da parole Fitto emerge concretezza governo

20 luglio 2021

- Dalle parole del ministro Fitto sul Pnrr "emerge la concretezza dell'azione del governo. Auspichiamo che la risoluzione presentata da Forza Italia alla Camera, che garantisce un confronto continuativo con i territori e con le regioni, sia attuata e siamo convinti che si potranno investire tutti e bene i soldi del Piano". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in discussione generale dopo l'informativa del ministro Fitto su Pnrr. "L'ampia illustrazione del ministro Fitto, pur nella sua complessità, ha sgomberato il campo a una serie di dubbi e la chiarezza del suo intervento con cui ha distinto i fatti dalle narrazioni è stata inoppugnabile. Una delle vicende che ha fatto più discutere – ha aggiunto - è stata quella sulle residenze universitarie. E' sembrato che, appena insediato questo governo, fossero evaporati tutti gli alloggi per studenti. E' chiaro che si tratta di un problema storico di questo Paese e le tende messe su per protesta da alcuni studenti sono state strumentalizzate dall'opposizione. Tant'è che sono magicamente scomparse. Mi pare evidente – ha continuato Gasparri - che su questo tema, sulla ricostruzione di alcune aree e sulla trattativa della terza e quarta rata sia andata bene. Fanno sorridere le polemiche dell'opposizione sull'erogazione di 18,5 miliardi per la terza rata, quando la cifra differita alla quarta rata è infinitesimale. Forza Italia rivendica un percorso che oggi, in maniera analitica, Fitto ha illustrato. E' ovvio che siamo tutti preoccupati su alcuni aspetti come i fondi di coesione e i problemi legati al Mezzogiorno, tant'è che Forza Italia, dopo aver consultato i suoi amministratori locali e i presidenti di regione, ha presentato una risoluzione per ribadire la necessità di tenere in considerazione questi punti, ma mi pare che Fitto sia molto attento a queste problematiche. Insomma, il Pnrr è una grande opportunità che l'Italia sta cogliendo lavorando con serietà, impegno e concretezza" ha concluso. (Rin)