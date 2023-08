Reddito cittadinanza: Ciaccheri (Sce), 8 mila persone senza sostegno in Municipio Roma VIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma VIII "saranno circa 8 mila le persone che dovranno adeguarsi ai nuovi dispositivi del governo e più della metà di queste non potrà percepire nessun tipo di sostegno". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri di Sinistra civica ecologista. "Da oggi primo agosto decine di migliaia di cittadini della nostra città cesseranno di percepire una misura sostanziale per la propria sopravvivenza. Il governo Meloni scarica sugli enti locali e a Roma sui Municipi il peso della bomba sociale che rischia dal prossimo autunno di esplodere nella nostra città. Assieme ai sindacati e alle associazioni - sottolinea Ciaccheri - l'urgenza di un tavolo istituzionale accanto al sindaco Gualtieri con Regione e governo per affrontare l'emergenza per affrontare la necessità di misure di sostegno al welfare locale è quanto meno urgente". (segue) (Com)