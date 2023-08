Municipio Roma VI: presidente, Parco Solare le Torri progetto unico e rivoluzionario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "con un valore di circa un milione e mezzo di euro - aggiunge Franco -, non sarà pagato dai cittadini, e permetterà di abbattere, col tempo, il canone delle spese elettriche. L'energia prodotta in più, inoltre, verrà ridistribuita tra le famiglie più bisognose, attraverso voucher con cui pagare le bollette. Il Parco Solare le Torri, da subito presentato in campagna elettorale, arriva alla sua presentazione ufficiale alla Camera dei deputati dopo neppure due anni dall'inizio della nostra amministrazione, unica di centrodestra nella Capitale. Ringrazio tutti gli uffici tecnici e amministrativi che in sinergia hanno collaborato affinché raggiungessimo in breve tempo questo risultato straordinario", conclude. (Com)