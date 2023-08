Libano: leader di Hezbollah Nasrallah, serve immediato cessate il fuoco nel campo di Ain Al Hilweh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasrallah ha definito l’esercito un “pilastro vitale” per proteggere il Libano dalle minacce israeliane e garantire unità e stabilità. Per quanto riguarda il rogo del Corano, Nasrallah si è rivolto alla comunità musulmana mondiale, affermando che "la responsabilità di difendere il Corano ricade sui suoi membri". Ha sottolineato che i musulmani di tutto il mondo devono agire contro coloro che insultano il Corano. Nasrallah ha messo in dubbio “la capacità dei leader arabi di proteggere il loro Corano”. A proposito della situazione interna del Libano, Nasrallah ha salutato con favore “la consapevolezza” della popolazione di non poter fare affidamento sulla Lega Araba. Ha affermato che una buona protezione del Paese deriva dalla sua resistenza (Hezbollah). "Il Libano non trova sicurezza nei Paesi arabi, nella comunità internazionale o nei Paesi musulmani, ma solo nella sua resistenza", ha concluso. (Lib)