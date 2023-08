Pnrr: Fd'I Roma, protesta sindaci Città metropolitana strumentale, fondi ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per guanto riguarda i fondi Pnrr la Città metropolitana di Roma "piuttosto che organizzare allarmistiche riunioni non perda momenti preziosi e si impegni per rispettare i tempi dettati dalla Ue, senza scaricare sul governo responsabilità che non ha". Lo affermano in una nota i parlamentari di Fratelli d'Italia della provincia di Roma, Alessandro Palombi, Angelo Rossi e Andrea Volpi. "Il ministro Fitto oggi in Aula rivolgendosi ai sindaci ha confermato che nessun definanziamento è previsto e che gli interventi programmati all'interno del Pnrr andranno avanti regolarmente. Non ci sarà nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto", spiegano. Il governo sta "garantendo il finanziamento per tutti gli interventi, perché gli interventi restano garantiti. Pertanto la Città metropolitana di Roma, piuttosto che organizzare allarmistiche riunioni, non perda momenti preziosi e si impegni per rispettare i tempi dettati dalla Ue senza scaricare sul governo responsabilità che non ha. L'unico rischio - aggiungono - è infatti che la Città metropolitana non si faccia trovare pronta per le rigorose tempistiche dettate dell'Europa, provocando definanziamenti. D'altronde - concludono - è difficile avere fiducia che un ente che non riesce nemmeno a sfalciare e manutenere le proprie strade possa garantire il rispetto delle scadenze di un progetto così ambizioso".(Com)