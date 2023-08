Medio Oriente: Forze difesa israeliane uccidono palestinese sospettato di pianificare attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un palestinese sospettato di essere sul punto di sferrare un attacco all’arma bianca in una stazione di autobus vicina all’incrocio di Eshtamoa, a sud di Hebron, in Cisgiordania. Lo hanno riferito le Idf in un comunicato stampa ripreso dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Secondo il comunicato “il terrorista è stato neutralizzato” e non vi sono state vittime, né feriti.(Res)