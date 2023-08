Caldo: Cisl Lazio, lavoratori esposti a condizioni estreme, aprire confronto con Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'incontro tra l'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, e le organizzazioni sindacali del Lazio. Lo comunica in una nota la Cisl del Lazio. "Avevamo chiesto un incontro nei giorni scorsi che prontamente è arrivato a dimostrazione del fatto che le nostre preoccupazioni erano più che fondate", spiega in una nota Enrico Coppotelli, segretario generale Cisl Lazio. "Per garantire e tutelare i lavoratori esposti al caldo estremo di questi giorni abbiamo condiviso di aprire un confronto strutturato che ci possa consentire di avere nel tempo un protocollo che, prendendo a riferimento quello nazionale, promuova comportamenti e regole adeguate per affrontare la complessità delle conseguenze di questi eventi sempre più frequenti con azioni di concreta prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche nel Lazio. Inoltre - prosegue -, visto il 'decreto caldo' dei giorni scorsi, e per affrontare l'emergenza soprattutto nei settori dove manca la rappresentanza sindacale, abbiamo chiesto all'assessore Schiboni di condividere con il presidente della Regione, Francesco Rocca, la nostra richiesta di valutare la possibilità di una ordinanza che, rilevate alte temperature, vieti il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole e per quelle attività lavorative per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno", conclude. (Com)