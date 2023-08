Pnrr: Tosi (FI), Fitto chiaro e determinato, ottimisti su messa a terra opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fitto oggi è stato molto chiaro. Il termine del 2026 per alcuni progetti, stabilito nel 2021, non può essere rispettato oggi alla luce di diversi accadimenti che ben conosciamo e soprattutto a causa della annosa burocrazia italica, la quale li rendeva non realizzabili entro i termini già nel 2021, quando l'ex premier Conte si assunse un impegno non credibile. Il ministro oggi ha garantito che gli interventi previsti andranno avanti regolarmente e nei tempi stabiliti, spostando alcuni finanziamenti da una voce all'altra e rifinanziando le voci defalcate con altri fondi europei. Siamo ragionevolmente fiduciosi ed ottimisti. Da ex amministratore di Comune sono tranquillo perché dal Pnrr dipendono indistintamente comuni del nord e del sud, comuni di centrodestra e comuni di centrosinistra, non c'è veramente alcun interesse di parte a non proseguire tutti verso la realizzazione delle opere". Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.(Rin)