Reddito cittadinanza: Fd'I Roma, era misura a termine, Gualtieri e giunta impreparati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri "e la sua maggioranza si fanno trovare sempre impreparati: così come non si aspettavano tanto turismo e, quindi, tante tonnellate di rifiuti in più in questo periodo, allo stesso modo non avevano capito che il governo Meloni avrebbe eliminato il Reddito di cittadinanza". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia Stefano Erbaggi, Giovanni Quarzo, Mariacristina Masi, Federico Rocca, Rachele Mussolini e Francesca Barbato. "Evidentemente, la logica della programmazione non appartiene a questa amministrazione - spiegano -. Gli italiani ci hanno votato anche per eliminare questa misura meramente assistenziale, che però resterà per chi non è abile al lavoro e per i soggetti fragili, ravvisando l'inadeguata incompletezza del Rdc così come è stato proposto, a modo di balzello per gli elettori di Pd e M5S e senza trovare occupazione alcuna ai suoi percettori, nonostante questo fosse il suo fine". (segue) (Com)