Reddito cittadinanza: Fd'I Roma, era misura a termine, Gualtieri e giunta impreparati (2)

- "Arriva oggi conferma dell'operato del governo Meloni, con la disoccupazione che continua a scendere, compresa quella giovanile, e la nuova occupazione che si afferma, dopo tanti anni, non precaria ma a tempo indeterminato - proseguono i consiglieri capitolini di Fd'I -. Noi vogliamo rimettere in moto l'Italia con una spesa produttiva che crei posti di lavoro. Che il Reddito di cittadinanza sarebbe stato una misura a termine era chiaro. Che Roma si sarebbe dovuta preparare a dare risposte attraverso la gratuità dei suoi servizi assistenziali a chi ne ha davvero bisogno è altrettanto innegabile. Quindi il sindaco e la sua Giunta devono darsi una svegliata e attrezzarsi per tempo, senza atteggiamenti catastrofisti, e cercare soluzioni proprie anziché chiedere al Governo l'ennesimo balzello a salvare la faccia a una sinistra a oggi incapace di governare Roma", concludono. (Com)