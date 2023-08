Niger: golpe, Banca centrale dell'Africa occidentale sospende le attività "fino a nuovo avviso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dei rischi "eccezionali" per il regolare svolgimento delle operazioni, le agenzie principali e ausiliarie della Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale (Bceao) in Niger rimarranno chiuse "fino a nuovo avviso". È quanto si legge in un comunicato dell'istituto con sede a Dakar. La decisione è stata presa dopo il colpo di Stato che la scorsa settimana ha destituito il presidente democraticamente eletto del Niger, Mohamed Bazoum, e l'instaurazione di una giunta militare guidata dal capo della guardia nazionale, Abdourahamane Tchiani. Domenica scorsa i leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), riuniti ad Abuja, hanno concesso un ultimatum alla giunta militare salita al potere in Niger, imponendo sanzioni immediate e minacciando l’uso della forza. (Res)