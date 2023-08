Maltempo: Bonaccini (E-R), inviata a governo richiesta stato emergenza, danni per 228 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho firmato e inviato al governo la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per trombe d’aria e grandinate che a luglio hanno colpito i territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna. I danni stimati ammontano a 228 milioni di euro: 29 milioni riguardano beni pubblici, 126 milioni gli edifici privati e 73 milioni per le attività produttive". Lo scrive su Twitter il presidente della regione Emilia-Romagna e subcommissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini. "Sono 43 i Comuni coinvolti, 7 mila abitazioni e 400 aziende che hanno subito danneggiamenti. La richiesta fa seguito allo stato di crisi regionale, all’ordinanza che ho emesso per agevolare rimozione e gestione dei rifiuti causati dal maltempo e a primo stanziamento regionale di 3 milioni euro per cittadini e imprese. Attendiamo dal governo risposte immediate e concrete", conclude. (Rin)