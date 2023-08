Ue: Fitto, abbiamo messo in campo RePower in modo serio e credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha messo in campo uno strumento europeo, il RePower, in modo serio e credibile. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nelle repliche al Senato alle comunicazioni del governo sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Il RePower è uno strumento che abbiamo messo in campo in modo serio e credibile”, ha detto Fitto. “Mi dispiace la banalizzazione sulle riforme che è stata fatta”, ha proseguito.(Res)