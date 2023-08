Pnrr: Fregolent (Az-Iv), tagli a dissesto gridano vendetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tagli dei progetti del Pnrr sul dissesto idrogeologico sono deleteri. E a dirlo non sono solo io, ma anche Zaia, Fedriga e molti sindaci. È una follia. E lo è ancora più oggi, che l'Istat ha certificato il pil a -0,3 per cento. Questo calo è stato provocato anche dalla tragedia in Emilia Romagna, che è una locomotiva del paese. E per questo i tagli alla lotta al dissesto idrogeologico gridano ancora di più vendetta. E la storia che i 16 miliardi di euro non sono un taglio non ci convince. Quei 16 miliardi non torneranno più". Lo ha affermato la senatrice del Gruppo Azione-Italia Viva Silvia Fregolent, intervenendo in Aula nel dibattito sulle comunicazioni del ministro Fitto sull'attuazione del Pnrr. "Avete ritardato i piani cambiando la governance, nonostante i nostri avvertimenti. E uno dei motivi per cui diciamo di ripristinare l'Unità di missione Italia Sicura è che nacque proprio per velocizzare i processi, perché i fondi regionali non venivano messi a terra nemmeno prima – ha aggiunge Fregolent – è assurdo che ora il ritorno di Italia Sicura sia ridotto ad un ordine del giorno che fatica a vedere la luce. Infine, c'è la transizione ecologica. Temo che l'espressione 'transizione ecologica' a parte di questa maggioranza stia stretta. Ma quella parola – ha concluso la senatrice di Italia Viva - ha portato il 30 per cento delle risorse del Pnrr. Se la derubrichiamo, a venire meno non sarà solo la ripresa, ma anche il resto delle rate del Pnrr". (Rin)