Pnrr: Silvestroni (Fd’I), risultati frutto del lavoro incessante dell'esecutivo Meloni

- L'Italia incasserà i 35 miliardi della terza e quarta rata. “Grazie al ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto che oggi in Aula al Senato smentisce le polemiche delle opposizioni sulla perdita dei fondi Pnrr. Questi risultati sono frutto di un lavoro incessante dell'esecutivo Meloni che ha mantenuto le promesse fatte agli italiani". Così in una nota Marco Silvestroni senatore di Fratelli d’Italia e segretario dell'ufficio di presidenza. (Rin)