Ciampino: a tre giorni dal rogo è allarme diossina, il benzopirene 94 volte sopra il limite

- A tre giorni dal rogo avvenuto in un impianto di stoccaggio rifiuti a Ciampino è allarme diossina. Oggi Arpa Lazio ha divulgato gli ultimi risultati delle rilevazioni effettuate da due campionatori ad alto volume. Il primo posizionato a breve distanza dall'area interessata dall'incendio e il secondo a circa 600 metri in direzione dei Castelli romani. Gli strumenti, necessari per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti, hanno rilevato che all'interno dello stabilimento la diossina ha raggiunto un valore di 37 picogrammi su metro cubo (pg/m3), oltre il limite suggerito dall'Oms di 0,1-0,3. Mentre il valore del benzopirene è pari a 94 nanogrammi su metro cubo (ng/m3), quando il limite è 1. Dati "superiori ai valori di riferimento", ha riferito Arpa Lazio in una nota. (segue) (Rer)