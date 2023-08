Ciampino: a tre giorni dal rogo è allarme diossina, il benzopirene 94 volte sopra il limite (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i comportamenti suggeriti alla cittadinanza, come ribadito dalla sindaca Emanuela Colella, la Asl Roma 6 ha invitato laddove fosse visibile fumo e odore intenso a tenere chiuse porte e finestre; limitare gli spostamenti allo stretto necessario; lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria; limitare l'utilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell’aria in genere, prevedendo in seguito accurata pulizia dei filtri. Sul luogo dell'incendio - in via Enzo Ferrari al confine con le frazioni di Cava dei Selci e Santa Maria delle Mole - per le prime disposizioni sulle attività di indagine, delegate alle forze di polizia presenti, era presente sabato il Pubblico ministero Giuseppe Travaglini, della procura di Velletri, oltre a polizia e carabinieri. (Rer)