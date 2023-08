© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non registra “ritardi clamorosi” sulla realizzazione del Pnrr come invece accusano le opposizioni. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nelle repliche al Senato alle comunicazioni del governo sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.(Res)