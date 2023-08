Pnrr: Fitto, tutto quello che facciamo è per raggiungere l’obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo deve inevitabilmente porsi il problema di come arriverà al completamento del Pnrr, “e tutto quello che facciamo lo facciamo per raggiungere l’obiettivo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nelle repliche al Senato alle comunicazioni del governo sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Tutto quello che facciamo, lo facciamo per raggiungere l’obiettivo ed evitare il taglio della rata e una non realizzazione di interventi su cui invece continueremo a lavorare”, ha detto Fitto.(Res)