Roma: Michetelli (Pd), attendiamo risposte su Tribunale sorveglianza, fragili lasciati indietro (2)

- "L'sms con cui sono state private del Reddito di inclusione e rigettate nell'indigenza più di 160 mila persone, il definanziamento dei Pui, progetti di riqualificazione delle zone più emarginate delle città, la strenua opposizione alla fissazione di un salario minimo, conferma il disinteresse della maggioranza di centrodestra per chi negli istituti di pena vive in gravi situazioni di disagio ambientale e sanitario - sottolinea Michetelli -. Alla richiesta di maggiori risorse finanziarie e di personale per avviare un ampio processo di rieducazione, decarcerizzazione e inclusione, che non lasci indietro i più fragili, il governo delle destre risponde con un apparente garantismo, fondato in realtà sulle differenze di censo e che nega i diritti degli ultimi. Il Partito Democratico e l'amministrazione capitolina - conclude -, con le loro azioni di sensibilizzazione e denuncia, non smetteranno di marcare la differenza rispetto a questa cinica politica, che ignora i poveri e gli emarginati". (Com)