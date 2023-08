Pakistan: attentato a Khar, Xi Jinping esprime cordoglio a presidente Arif Alvi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco terroristico è stato rivendicato ieri dallo Stato islamico tramite una dichiarazione apparsa sulla pubblicazione del gruppo jihadista "Amaq". "Un attentatore suicida dello Stato islamico ha detonato il suo giubbotto esplosivo nel mezzo di una folla", si legge nella nota. Nel frattempo la polizia ha reso noto che il conto delle vittime è salito a 54, mentre quasi 200 sono stati i feriti. Di questi, circa 90 sono ancora ricoverati in diversi ospedali della provincia del Khyber Pakhtunkhwa. L'esplosione è avvenuta mentre a Khar era in corso un raduno del partito islamista Jamiat Ulema-e-Islam (Jui-F), alleato del governo di Shehbaz Sharif e guidato dal radicale Fazlur Rehman, che tuttavia non si trovava in zona al momento dell'attacco. Rehman era già scampato a due attentati dinamitardi nel 2011 e nel 2014. (Cip)