Usa: Uber, ricavi in aumento del 14 per cento nonostante rallentamento della crescita

- Uber ha registrato un incremento dei ricavi pari al 14 per cento nel secondo trimestre del 2023, nonostante un rallentamento della crescita che la società sta cercando di gestire sin dall’inizio della pandemia di Covid-19. Stando ai risultati finanziari al 30 giugno, la compagnia ha registrato ricavi per 9,2 miliardi di dollari, contro gli 8,1 relativi allo stesso periodo del 2022. La crescita di 14 punti percentuali ha comunque segnato un rallentamento rispetto al 29 per cento del precedente trimestre. L’utile netto si è attestato a 394 milioni di dollari, in forte aumento rispetto alla perdita di 2,6 miliardi dell’anno scorso. “La nostra priorità è fare fronte alla domanda che ci aspettiamo nei prossimi anni, assumendo nuovi autisti e incrementando la presenza di quelli attualmente disponibili”, ha detto in una nota l’amministratore delegato, Dara Khosrowshahi. (Was)