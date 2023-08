Migranti: ministero Interno serbo, trecento persone fermate al confine con Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Trecento migranti irregolari sono stati individuati e fermati dalle autorità della Serbia in un'area boschiva vicino al confine con l'Ungheria. Tra le persone bloccate, secondo quanto riporta la stampa locale, 13 sono state detenute in conformità con le disposizioni del codice penale e 27 risultano essere accusate di reati minori. Durante la perquisizione dell'area boschiva, gli agenti di polizia serbi hanno rinvenuto una grande quantità di armi, tra cui nove fucili automatici, una carabina da caccia con mirino ottico, tre pistole e 841 munizioni di diversi calibri. Il gruppo di migranti, in collaborazione con il Commissariato per i rifugiati, è stato trasportato nei centri di accoglienza, dove ha ricevuto l’adeguata assistenza. (Seb)