Reddito cittadinanza: Torquati (Pd), disastro per poveri e piccoli Comuni

- Da oggi tecnicamente il Reddito di Cittadinanza "non esiste più per oltre 160.000 nuclei familiari nel nostro Paese, oltre 50.000 nel Lazio e per centinaia di cittadini del Municipio XV. Dati e numeri incerti, nella confusione più totale con cui si sta gestendo una vicenda di una serietà enorme. La stessa sciatteria utilizzata per comunicare l'annullamento del reddito ai percettori: un sms, un semplice messaggio di testo recapitato a migliaia di persone senza lavoro". Così in una nota il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati del Pd. "Una batosta che arriva a distanza di poco più di un anno e mezzo di governo del nostro municipio, un periodo in cui, con i pochi mezzi a disposizione, abbiamo lavorato pancia a terra per l'attivazione dei Progetti Utili alla collettività, i cosiddetti Puc - aggiunge Torquati -. Sono stati avviati progetti che hanno visto impiegare numerosi percettori del RdC del nostro territorio in attività utili alla collettività come l'informazione e la comunicazione sugli itinerari del Piano di decoro e spazzamento municipale, le attività informative e di presidio nei mercati e nei luoghi comuni e di interesse e gli interventi di cura e ripristino del verde alla Cittadella del Sociale di Via Cassia 472. Una doppia beffa quindi perché a scontare l'annullamento del reddito di cittadinanza non saranno solo le tante persone a cui verrà sottratto ma anche e proprio i Comuni e con loro i territori, che ad oggi quindi hanno speso tempo e risorse anche interne per l'attivazione di questi e che come noi si troveranno a dare risposte sociali ed economiche a queste famiglie", conclude. (Com)