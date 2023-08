Milano: Sala, solo due scuole comunali con danni gravi, contiamo anno inizi regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente agli edifici scolastici di competenza comunale, nidi materne elementari e medie, "abbiamo avuto segnalazioni di necessità di intervento su 288 strutture, il lavoro primario è la messa in sicurezza per poi passare ai lavori di fino. Solo un paio di queste strutture hanno danni gravi: al di là degli imprevisti, contiamo, anche con il supporto di MM, di fare iniziare l’anno scolastico regolarmente”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sui suoi profili social. (Rem)