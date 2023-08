Maltempo: Sala, fondo di mutuo soccorso per ripiantare nuovi alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ripiantare i cinquemila alberi persi dopo il nubifragio, pensiamo "a un fondo di mutuo soccorso che chiameremo ‘Milano degli alberi’, che verrà approvato dalla Giunta giovedì”. Lo dichiara il sindaco Giuseppe Sala in un video pubblicato sui suoi profili social. “Con l’aiuto di esperti – spiega - valuteremo quali sono le specie più resistenti e compatibili con il terreno e con le condizioni climatiche che, dobbiamo prenderne atto, sono radicalmente mutate, cercheremo di piantare alberi già cresciuti”. “Del legno tagliato – aggiunge ancora il primo cittadino - non buttiamo via niente”. Siamo in contatto con aziende della filiera del legno per il riutilizzo, quando ciò non sarà possibile il legname verrà trasformato in biomassa”, conclude. (Rem)