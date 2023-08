Lazio: Ciarla (Pd), con Aurigemma accolto 28enne fibromialgica, ha percorso via Francigena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La testimonianza di Paola Verando, affetta da fibromialgia, e che ha percorso a piedi in solitaria la via Francigena "è un atto di coraggio, speranza e solidarietà verso tutte le persone affette da questa malattia invisibile eppure fortemente invalidante. Ma è anche un monito alle istituzioni a riconoscere questa condizione attraverso una piena e sostanziale presa in carico dei malati attraverso il servizio sanitario pubblico". Lo dichiara in una nota Mario Ciarla, consigliere del Pd alla Regione Lazio, che ha incontrato con il presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma e le referenti del Lazio dell'associazione Cfu Italia Odv la 28enne affetta da fibromialgia Paola Verando giunta ieri a Piazza San Pietro dopo aver viaggiato a piedi per circa 2.300 km lungo la via Francigena da Canterbury a Roma. "Nel Lazio - prosegue Ciarla - abbiamo depositato una proposta di legge a mia prima firma che spero possa essere al più presto calendarizzata e che, come quella presentata in Parlamento, punta a promuovere l'accesso alle prestazioni, conoscenza della patologia soprattutto tra gli operatori sanitari, prevenzione, diagnosi e cure adeguate". (segue) (Com)