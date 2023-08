Bielorussia: Casa Bianca, per il momento presenza di Wagner nel Paese non è una minaccia per alleati Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non ritengono che la presenza dei mercenari della compagnia paramilitare russa Wagner in Bielorussia possa rappresentare una minaccia concreta per la Polonia e gli altri alleati della Nato nella regione, per il momento. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Stiamo monitorando la situazione attentamente: al momento, riteniamo che alcuni dei mercenari siano stati trasferiti in Africa e in Bielorussia, mentre la restante parte si trova ancora in Ucraina”, ha detto. (Was)