Maltempo: Sala, nuova allerta meteo, ma situazione non si prospetta critica

- Per giovedì e venerdì "è prevista una nuova allerta meteo: al momento non si prospetta situazione critica, ma facciamo attenzione tutti alle indicazioni della protezione civile. Io o la vicesindaca Scavuzzo saremo sempre presenti in agosto, monitoreremo l’avanzamento di questo piano d’azione e riferiremo ai nostri concittadini". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sui suoi profili social. (Rem)