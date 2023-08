Rpt - Milano: Sala, da nubifragio del 25 luglio danni per 50 milioni, chiesta emergenza ambientale a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretto - Riteniamo che Milano abbia subito danni per 50 milioni “e insieme al governatore della Lombardia, abbiamo richiesto l’emergenza ambientale in modo da ottenere dal governo, tramite l’inserimento dei dati nella piattaforma regionale, il risarcimento dei costi che dovremmo sostenere”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sui suoi profili social in cui, a una settimana dal nubifragio, traccia la quantificazione dei danni. (Rem)