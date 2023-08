Imprese: Ancma, crescita mercato moto continua, a luglio +16,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non conosce battute d'arresto il mercato dei motocicli in Italia. Dopo un primo semestre 2023, che aveva chiuso con +16,8 per cento sul 2022, anche il mese di luglio incassa un altro incremento positivo. I dati diffusi in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) segnano infatti un +16,9 per cento nell'andamento delle messe in strada di moto, scooter e ciclomotori rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Malgrado la flessione che interessa i ciclomotori e il mercato elettrico, si conferma quindi il desiderio di due ruote degli italiani. Una tendenza positiva evidenziata anche dal presidente dell'associazione, Paolo Magri, che nel comunicato ha osservato come "il mercato abbia praticamente già raggiunto nel suo complesso i volumi di vendita registrati nel corso dei primi dieci mesi dell'anno scorso. È questo un segnale molto incoraggiante, che avvalora il ruolo centrale dei prodotti della nostra industria nella mobilità e nello svago e che alimenta le aspettative su EICMA, l'evento espositivo più importante del settore che si svolgerà a Milano il prossimo novembre, quale occasione unica al mondo per incanalare tutto questo interesse verso le due ruote e per offrire visibilità internazionale alle nostre imprese". (segue) (Com)