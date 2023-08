Imprese: Ancma, crescita mercato moto continua, a luglio +16,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nel vivo dei dati, il mese di luglio segna, come anticipato, un incremento a doppia cifra (+16,98 per cento), che corrisponde a 38.478 veicoli messi in strada. La quota più consistente è quella degli scooter, che immatricolano 20.999 mezzi e fanno registrare una crescita del 23,15 per cento sullo stesso periodo del 2022. Seguono le moto con 15.084 unità, pari a +14,51 per cento, mentre per il secondo mese consecutivo rimangono invece in territorio negativo i ciclomotori, che calano del 10,23 per cento, immettendo sul mercato 2.395 veicoli. Rimane solida la performance del mercato cumulato, che cresce del 16,91 per cento, in linea con l'andamento del mese di luglio. Ancora una volta si distinguono gli scooter, che aumentano di un quarto i volumi raggiunti nello stesso periodo del 2022 (+24,63 per cento) e immatricolano 123.470 unità. (segue) (Com)