Imprese: Ancma, crescita mercato moto continua, a luglio +16,9 per cento (3)

- Molto positivo anche l'andamento delle moto, con un incremento del 13,33 per cento e 104.557 veicoli targati; i ciclomotori, con sole 12.401 unità registrate, fanno segnare invece una flessione del 13,38 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2022. Prosegue l'affanno del mercato elettrico, che chiude il mese di luglio con una flessione del 35,59 per cento e 1.397 veicoli messi in strada. Particolarmente critica la situazione degli scooter, che quasi dimezzano i volumi rispetto a luglio 2022 con 735 mezzi venduti, pari ad un calo del 44,70 per cento. Resta negativo anche il saldo dei primi sette mesi, con una performance del -23,25 per cento pari a 8.640 veicoli venduti. (Com)